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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

23.08.2021 09:47



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 86.500 1.932.550 13,92 5,24
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 583.800 4,2 1,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 136.000 1.368.400 9,86 3,71
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:331.459
Değişim :  0,99% |  14,36
Açılış :  1.455  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.461 En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler12:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 11,01 555.424.099 % 9,99  
AYCES 57,25 2.128.145 % 9,99  
BASGZ 24,68 148.992.539 % 9,98  
AGYO 4,97 31.439.331 % 9,96  
VESBE 51,70 153.051.459 % 9,95  
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12:33 Alış Satış %  
Dolar 8,4672 8,4678 % -0,20  
Euro 9,9311 9,9357 % -0,04  
Sterlin 11,5303 11,5882 % 0,06  
Frank 9,2101 9,2656 % -0,05  
Riyal 2,2507 2,2620 % -0,22  
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12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 6,42  
Altın Gr. 486 486 0,36  
Cumhuriyet 3.228 3.277 1,00  
Tam 3.213 3.294 1,23  
Yarım 1.553 1.593 0,59  
Çeyrek 779 797 0,30  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,35  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,08  
B. Petrol 66,95 66,95 2,20  
Seans Raporu 12:33
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