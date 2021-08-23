***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
23.08.2021 09:47
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 86.500 1.932.550 13,92 5,24
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 583.800 4,2 1,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 136.000 1.368.400 9,86 3,71
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
BIST
12:331.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,36
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
12:338,4678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
12:339,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
12:33486,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 486,45
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler12:33
|BRLSM
|11,01
|555.424.099
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.128.145
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|148.992.539
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.439.331
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.051.459
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.188.273
|% -9,95
|
|UFUK
|20,12
|216.310
|% -9,78
|
|UMPAS
|1,10
|53.565
|% -9,09
|
|MMCAS
|5,22
|101.790
|% -7,61
|
|UZERB
|32,12
|20.878
|% -5,42
|
|BRLSM
|11,01
|555.424.099
|% 9,99
|
|GARAN
|9,47
|489.225.813
|% 1,07
|
|SISE
|8,86
|477.285.953
|% 1,84
|
|SASA
|28,44
|383.045.140
|% 1,94
|
|THYAO
|12,44
|323.638.273
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,72
|321.419.137
|% 2,33
|
|SISE
|8,86
|477.285.953
|% 1,84
|
|GARAN
|9,47
|489.225.813
|% 1,07
|
|BRLSM
|11,01
|555.424.099
|% 9,99
|
|PETKM
|6,06
|303.316.030
|% 1,85
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4672
|8,4678
|% -0,20
|
|Euro
|9,9311
|9,9357
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,5303
|11,5882
|% 0,06
|
|Frank
|9,2101
|9,2656
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% -0,22
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,42
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|66,95
|66,95
|2,20
|