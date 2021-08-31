***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 7.500 777.750 5,93 2,09KOZAA 65.000 1.032.200 7,88 2,78İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 30.000 579.600 4,42 1,56Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 6.000 597.600 4,56 1,61PETKM 130.000 811.200 6,19 2,18Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 40.000 748.400 5,71 2,01Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK 17.500 562.450 4,29 1,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKGESAN 42.500 985.150 7,52 2,65TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretGENIL 24.000 358.560 2,74 0,96MGROS 10.000 349.000 2,66 0,94Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 25.000 398.750 3,04 1,07TTKOM 55.000 406.450 3,1 1,09DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıVAKBN 200.000 712.000 5,43 1,91TSKB 150.000 196.500 1,5 0,53ISCTR 150.000 846.000 6,46 2,27Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 37.500 543.375 4,15 1,46KCHOL 35.000 826.000 6,3 2,22DOHOL 299.765 770.396,05 5,88 2,07Diğer Mali KuruluşlarGOZDE 75.000 418.500 3,19 1,13Aracı KurumlarOYYAT 50.000 1.186.000 9,05 3,19Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 461.516,25 3,3 1,24Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.052.301,6 7,52 2,83Tahvil TRSAKFHK2111 456.870,48 9 1,27 0,48Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.017.847,7 7,27 2,74Tahvil TRSPLDG12315 500.000 511.262,35 3,65 1,37Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.468.565,66 10,49 3,95Tahvil TRSTISB72712 200.000 203.626,52 1,45 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 311.730,33 2,23 0,84Tahvil TRSVSTL72227 450.000 470.711,48 3,36 1,27Tahvil TRSYDAT32212 500.000 530.501,45 3,79 1,43Tahvil TRSZORN62210 600.000 634.674,36 4,53 1,71Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 443.741 3,17 1,19Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 428.525,1 3,06 1,15ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.049.592,5 7,5 2,82Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 904.466,34 6,46 2,43GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 320.000 320.675,07 4,42 0,86Ters Repo TRT020823T11 1.243.835 3.006.246,58 41,42 8,08Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 588.050,79 8,1 1,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.158.917,69 15,97 3,12Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.506.152,43 20,75 4,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 677.199,16 9,33 1,82VIOP Nakit Teminat 2.840.306,62 2.840.306,62 100 0,0764GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.200.908,13İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ37.200.908,13 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER25.867,06 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar25.867,06 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)581.150 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar581.150 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar0 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)167.769,46 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-788.467,68 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-546.600 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-57.048 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-8.034,4 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-176.785,28 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ37.187.226,97Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8594İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.08.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960913BIST