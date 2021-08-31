***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.08.2021 10:30
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 7.500 777.750 5,93 2,09
KOZAA 65.000 1.032.200 7,88 2,78
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 30.000 579.600 4,42 1,56
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 6.000 597.600 4,56 1,61
PETKM 130.000 811.200 6,19 2,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 40.000 748.400 5,71 2,01
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 17.500 562.450 4,29 1,51
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
GESAN 42.500 985.150 7,52 2,65
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
GENIL 24.000 358.560 2,74 0,96
MGROS 10.000 349.000 2,66 0,94
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 25.000 398.750 3,04 1,07
TTKOM 55.000 406.450 3,1 1,09
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN 200.000 712.000 5,43 1,91
TSKB 150.000 196.500 1,5 0,53
ISCTR 150.000 846.000 6,46 2,27
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 37.500 543.375 4,15 1,46
KCHOL 35.000 826.000 6,3 2,22
DOHOL 299.765 770.396,05 5,88 2,07
Diğer Mali Kuruluşlar
GOZDE 75.000 418.500 3,19 1,13
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 1.186.000 9,05 3,19
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 461.516,25 3,3 1,24
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.052.301,6 7,52 2,83
Tahvil TRSAKFHK2111 456.870,48 9 1,27 0,48
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.017.847,7 7,27 2,74
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 511.262,35 3,65 1,37
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.468.565,66 10,49 3,95
Tahvil TRSTISB72712 200.000 203.626,52 1,45 0,55
Tahvil TRSTISB92918 300.000 311.730,33 2,23 0,84
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 470.711,48 3,36 1,27
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 530.501,45 3,79 1,43
Tahvil TRSZORN62210 600.000 634.674,36 4,53 1,71
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 443.741 3,17 1,19
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 428.525,1 3,06 1,15
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.049.592,5 7,5 2,82
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 904.466,34 6,46 2,43
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 320.000 320.675,07 4,42 0,86
Ters Repo TRT020823T11 1.243.835 3.006.246,58 41,42 8,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 588.050,79 8,1 1,58
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.158.917,69 15,97 3,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.506.152,43 20,75 4,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 677.199,16 9,33 1,82
VIOP Nakit Teminat 2.840.306,62 2.840.306,62 100 0,0764
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.200.908,13
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.200.908,13 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
25.867,06 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
25.867,06 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
581.150 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
581.150 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
0 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
167.769,46 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-788.467,68 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-546.600 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-57.048 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-8.034,4 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
0
d) Krediler
0
e) Diğer Borçlar
-176.785,28 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
37.187.226,97
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8594
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27.08.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960913
BIST