***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 27.500 1.102.800 9,57 2,96İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 587.100 5,09 1,58Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 136.000 1.424.300 12,36 3,83Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 60.000 1.086.600 9,43 2,92Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 560.350 4,86 1,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKİNŞAAT VE BAYINDIRLIK 42.500 956.250 8,3 2,57TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 34.000 715.120 6,2 1,92Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 60.000 661.250 5,74 1,78DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 654.700 5,68 1,76Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 372.265 2.160.270,2 18,74 5,8Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 435.000 3,77 1,17Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.182.000 10,26 3,18Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 463.017,2 3,21 1,24Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.055.986 7,32 2,84Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.783.580,53 19,29 7,48Tahvil TRSDEVA42219 800.000 815.224,24 5,65 2,19Tahvil TRSDEVA42318 280.000 288.667,99 2 0,78Tahvil TRSMGTI62319 440.000 458.433,05 3,18 1,23Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 178.191,35 1,23 0,48Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.021.241 7,08 2,74Tahvil TRSPLDG12315 500.000 513.237,6 3,56 1,38Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.472.994,68 10,21 3,96Tahvil TRSTISB72712 200.000 204.291,38 1,42 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 312.786,66 2,17 0,84Tahvil TRSVSTL72227 450.000 472.063,64 3,27 1,27Tahvil TRSYDAT32212 500.000 532.315,55 3,69 1,43Tahvil TRSZORN62210 600.000 599.590,8 4,15 1,61Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 445.294 3,09 1,2Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 425.997,75 2,95 1,14Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 430.053,3 2,98 1,16ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.053.339,1 7,3 2,83Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 907.606,98 6,29 2,44GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_XU0301021 300 161,02 4.830.750 13,34 12,98D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 400.000 400.623,01 5,46 1,08Ters Repo TRT190826T19 3.174.865 3.004.660,27 40,94 8,07Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 598.547,87 8,15 1,61Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.157.821,46 15,77 3,11Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.506.017,18 20,52 4,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 672.089,41 9,16 1,81VIOP Nakit Teminat 2.904.950,73 2.904.950,73 100 7,8GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.204.362,91İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.204.362,91 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER20.989,03 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar20.989,03 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.311.691,69 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar1.310.766,01 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.331,38 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-468.786,79 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-182.050 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-9.680,16 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-52.991,59 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-224.065,04 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ37.225.588,22Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8613İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.09.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961890BIST