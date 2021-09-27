***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 7.500 699.750 5,52 1,9KOZAA 60.000 843.000 6,65 2,28İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 30.000 570.900 4,5 1,55Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 110.000 688.600 5,43 1,87Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD 110.000 687.500 5,42 1,86EREGL 65.000 1.095.900 8,64 2,97Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK 17.500 557.550 4,4 1,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretGENIL 48.000 638.400 5,04 1,73MGROS 15.219 489.443,04 3,86 1,33BIMAS 5.700 369.930 2,92 1Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 25.000 385.000 3,04 1,04DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTSKB 600.000 708.000 5,58 1,92ISCTR 80.000 404.000 3,19 1,09Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 37.500 516.750 4,08 1,4SAHOL 40.000 376.400