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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

27.09.2021 10:37



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 7.500 699.750 5,52 1,9
KOZAA 60.000 843.000 6,65 2,28
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 30.000 570.900 4,5 1,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 110.000 688.600 5,43 1,87
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 110.000 687.500 5,42 1,86
EREGL 65.000 1.095.900 8,64 2,97
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 17.500 557.550 4,4 1,51
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
GENIL 48.000 638.400 5,04 1,73
MGROS 15.219 489.443,04 3,86 1,33
BIMAS 5.700 369.930 2,92 1
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 25.000 385.000 3,04 1,04
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TSKB 600.000 708.000 5,58 1,92
ISCTR 80.000 404.000 3,19 1,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 37.500 516.750 4,08 1,4
SAHOL 40.000 376.400
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.601,20 24.885.473 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.801.450 % 9,98  
YEOTK 80,50 63.360.960 % 9,97  
OYLUM 12,79 17.805.539 % 9,97  
ORCAY 17,32 18.929.580 % 9,97  
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Frank 9,5040 9,5612 % -0,51  
Riyal 2,3526 2,3644 % -0,17  
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16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 2,94  
Altın Gr. 499 499 -0,27  
Cumhuriyet 3.295 3.345 -6,00  
Tam 3.287 3.370 1,11  
Yarım 1.589 1.630 0,53  
Çeyrek 797 815 0,26  
Gümüş.Ons 22,65 22,68 0,24  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,04  
B. Petrol 78,64 78,64 1,41  
Seans Raporu 16:27
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