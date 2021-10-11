***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.10.2021 10:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 67.500 1.622.100 13,11 4,32
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 575.400 4,65 1,53
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 175.000 1.816.850 14,68 4,84
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 72.919 1.739.694,74 14,06 4,64
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 35.000 527.100 4,26 1,4
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 780.000 1.661.200 13,42 4,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 565.000 2.310.700 18,67 6,16
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 99.067 2.122.423,16 17,15 5,66
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 471.865,45 3,4 1,26
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.842.663,73 20,5 7,57
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 829.934,88 5,99 2,21
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 294.591,84 2,12 0,78
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 443.980,5 3,2 1,18
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.536,71 1,24 0,46
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.040.850,5 7,51 2,77
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 525.410,05 3,79 1,4
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.496.572,84 10,79 3,99
Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.213,22 1,5 0,55
Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.935,29 2,18 0,81
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 456.907,55 3,3 1,22
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 512.977,05 3,7 1,37
Tahvil TRSZORN62210 600.000 612.985,74 4,42 1,63
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 454.470,6 3,28 1,21
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 434.801,15 3,14 1,16
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 439.090,45 3,17 1,17
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT131130T14 500.000 TRDYVKS32225 1.000.000 1.018.740,9 7,35 2,71
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 926.254,71 6,68 2,47
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0301021 125 150,72 1.884.062,5 100 5,02
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 700.000 701.055,75 8,03 1,87
Ters Repo TRT230222T13 1.475.575 4.006.000 45,91 10,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 603.056,73 6,91 1,61
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.190.708,19 13,65 3,17
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.513.886,81 17,35 4,03
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 711.275,17 8,15 1,9
VIOP Nakit Teminat 3.031.498,28 3.031.498,28 100 8,08
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.999.316,71
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.999.316,71 % 100 % 101,25
B. HAZIR DEĞERLER
22.720,32 % 100 % 0,06054
a) Kasa
0
b) Bankalar
22.720,32 % 100 % 0,06054
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
925,68 % 100 % 0,002466
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 100 % 0,002466
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
140.919,22 % 100 % 0,375492
D. BORÇLAR (-)
-634.747,2 -% 100 -% 1,691345
a) Takasa Borçlar
-324.025 -% 51,04788174 -% 0,863395
b) Yönetim Ücreti
-19.432,74 -% 3,06149283 -% 0,05178
c) Ödenecek Vergi
-55.989,8 -% 8,82080299 -% 0,14919
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-235.299,66 -% 37,06982244 -% 0,626978
NET VARLIK DEĞERİ
37.529.134,73
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8765
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
08.10.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969401
BIST