***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 67.500 1.622.100 13,11 4,32İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 575.400 4,65 1,53Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 175.000 1.816.850 14,68 4,84Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 72.919 1.739.694,74 14,06 4,64Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 35.000 527.100 4,26 1,4DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 780.000 1.661.200 13,42 4,43Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 565.000 2.310.700 18,67 6,16Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 99.067 2.122.423,16 17,15 5,66Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 471.865,45 3,4 1,26Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.842.663,73 20,5 7,57Tahvil TRSDEVA42219 800.000 829.934,88 5,99 2,21Tahvil TRSDEVA42318 280.000 294.591,84 2,12 0,78Tahvil TRSMGTI62319 440.000 443.980,5 3,2 1,18Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.536,71 1,24 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.040.850,5 7,51 2,77Tahvil TRSPLDG12315 500.000 525.410,05 3,79 1,4Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.496.572,84 10,79 3,99Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.213,22 1,5 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.935,29 2,18 0,81Tahvil TRSVSTL72227 450.000 456.907,55 3,3 1,22Tahvil TRSYDAT32212 500.000 512.977,05 3,7 1,37Tahvil TRSZORN62210 600.000 612.985,74 4,42 1,63Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 454.470,6 3,28 1,21Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 434.801,15 3,14 1,16Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 439.090,45 3,17 1,17ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131130T14 500.000 TRDYVKS32225 1.000.000 1.018.740,9 7,35 2,71Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 926.254,71 6,68 2,47GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0301021 125 150,72 1.884.062,5 100 5,02GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 700.000 701.055,75 8,03 1,87Ters Repo TRT230222T13 1.475.575 4.006.000 45,91 10,67Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 603.056,73 6,91 1,61Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.190.708,19 13,65 3,17Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.513.886,81 17,35 4,03Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 711.275,17 8,15 1,9VIOP Nakit Teminat 3.031.498,28 3.031.498,28 100 8,08GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.999.316,71İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ37.999.316,71 % 100 % 101,25B. HAZIR DEĞERLER22.720,32 % 100 % 0,06054a) Kasab) Bankalar22.720,32 % 100 % 0,06054c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,002466a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar925,68 % 100 % 0,002466Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.919,22 % 100 % 0,375492D. BORÇLAR (-)-634.747,2 -% 100 -% 1,691345a) Takasa Borçlar-324.025 -% 51,04788174 -% 0,863395b) Yönetim Ücreti-19.432,74 -% 3,06149283 -% 0,05178c) Ödenecek Vergi-55.989,8 -% 8,82080299 -% 0,14919ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-235.299,66 -% 37,06982244 -% 0,626978NET VARLIK DEĞERİ37.529.134,73Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8765İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.10.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969401BIST