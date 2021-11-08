***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.11.2021 10:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 51.000 1.374.000 20,68 3,58
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 599.700 9,02 1,56
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 10.000 188.000 2,83 0,49
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 70.000 1.792.710 26,97 4,67
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 30.000 504.300 7,59 1,31
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 40.000 250.800 3,77 0,65
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 150.000 420.000 6,32 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 1.516.000 22,81 3,95
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 479.071,1 3,54 1,25
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.890.172,73 21,33 7,53
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 802.932,88 5,93 2,09
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 283.506,36 2,09 0,74
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 450.318,84 3,32 1,17
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.203,89 1,29 0,46
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.006.096 7,42 2,62
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 500.874,15 3,7 1,3
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.517.677,3 11,2 3,95
Tahvil TRSTISB72712 200.000 202.233,8 1,49 0,53
Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.554 2,27 0,8
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 463.029,93 3,42 1,21
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 521.210,55 3,85 1,36
Tahvil TRSZORN62210 600.000 623.916,78 4,6