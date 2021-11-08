***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 51.000 1.374.000 20,68 3,58İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 599.700 9,02 1,56Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 10.000 188.000 2,83 0,49Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 70.000 1.792.710 26,97 4,67Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 30.000 504.300 7,59 1,31DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 40.000 250.800 3,77 0,65Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 150.000 420.000 6,32 1,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.516.000 22,81 3,95Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 479.071,1 3,54 1,25Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.890.172,73 21,33 7,53Tahvil TRSDEVA42219 800.000 802.932,88 5,93 2,09Tahvil TRSDEVA42318 280.000 283.506,36 2,09 0,74Tahvil TRSMGTI62319 440.000 450.318,84 3,32 1,17Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.203,89 1,29 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.006.096 7,42 2,62Tahvil TRSPLDG12315 500.000 500.874,15 3,7 1,3Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.517.677,3 11,2 3,95Tahvil TRSTISB72712 200.000 202.233,8 1,49 0,53Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.554 2,27 0,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 463.029,93 3,42 1,21Tahvil TRSYDAT32212 500.000 521.210,55 3,85 1,36Tahvil TRSZORN62210 600.000 623.916,78 4,6