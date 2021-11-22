***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
22.11.2021 11:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK pılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
19.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978922
BIST
12:381.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 20,65
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:3811,1956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0560
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:3812,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0706
|Açılış
|: 12,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:38664,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,92
|Açılış
|: 664,22
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:38
|EDATA
|11,00
|27.812.483
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.235.838
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.308.535
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.761.540
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.952.219
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|59.254.925
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,65
|71.132.761
|% -5,68
|
|GSRAY
|4,06
|166.513.565
|% -5,58
|
|BASGZ
|13,29
|205.544.131
|% -4,80
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,48
|1.140.922.387
|% 2,28
|
|SISE
|11,14
|859.915.798
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,39
|672.035.774
|% 2,57
|
|GARAN
|12,09
|628.414.535
|% 0,33
|
|TSPOR
|8,97
|395.376.524
|% 4,55
|
|ODAS
|1,65
|286.002.539
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,39
|672.035.774
|% 2,57
|
|SISE
|11,14
|859.915.798
|% -0,98
|
|YKBNK
|3,60
|265.656.033
|% 1,41
|
|THYAO
|17,48
|1.140.922.387
|% 2,28
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1857
|11,1956
|% -0,50
|
|Euro
|12,6262
|12,6371
|% -0,56
|
|Sterlin
|14,9893
|15,0644
|% -0,60
|
|Frank
|12,0157
|12,0880
|% -0,44
|
|Riyal
|2,9744
|2,9893
|% -0,54
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,05
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.373
|4.483
|10,51
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,08
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,54
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,33
|