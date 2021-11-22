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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

22.11.2021 11:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK pılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

19.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978922


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
12:381.758
Değişim :  1,19% |  20,65
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Önceki Kapanış :  1.737  
En Yüksek
1.759 En Düşük
1.749
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 11,00 27.812.483 % 10,00  
DITAS 27,72 29.235.838 % 10,00  
TETMT 230,40 3.308.535 % 9,98  
SANFM 31,96 13.761.540 % 9,98  
PENTA 206,30 15.952.219 % 9,97  
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12:38 Alış Satış %  
Dolar 11,1857 11,1956 % -0,50  
Euro 12,6262 12,6371 % -0,56  
Sterlin 14,9893 15,0644 % -0,60  
Frank 12,0157 12,0880 % -0,44  
Riyal 2,9744 2,9893 % -0,54  
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12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -1,05  
Altın Gr. 665 665 -3,25  
Cumhuriyet 4.388 4.455 3,00  
Tam 4.373 4.483 10,51  
Yarım 2.114 2.169 5,08  
Çeyrek 1.060 1.084 2,54  
Gümüş.Ons 24,83 24,85 0,26  
Gümüş Gr. 8,95 8,96 0,06  
B. Petrol 79,22 79,22 0,33  
Seans Raporu 12:38
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