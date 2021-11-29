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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

29.11.2021 10:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 30.000 592.800 9,31 1,53
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
GENIL 48.000 693.120 10,88 1,78
BIMAS 13.000 898.300 14,1 2,31
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR 30.000 201.000 3,16 0,52
GARAN 152.500 1.744.600 27,39 4,49
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
DOHOL 225.000 684.000 10,74 1,76
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 1.555.000 24,42 4
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 484.547,45 4,53 1,25
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 811.923,04 7,6 2,09
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 286.305,8 2,68 0,74
Tahvil TRSMGTI62319
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 15,07 7.453.765 % 10,00  
KTSKR 31,24 47.937.756 % 10,00  
MIATK 27,96 335.722.928 % 9,99  
RODRG 14,77 3.242.408 % 9,98  
INTEM 50,45 6.121.229 % 9,96  
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15:54 Alış Satış %  
Dolar 12,6967 12,7165 % 2,81  
Euro 14,3197 14,3419 % 2,38  
Sterlin 16,8889 16,9736 % 2,53  
Frank 13,6725 13,7549 % 2,42  
Riyal 3,3734 3,3903 % 2,62  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 1,24  
Altın Gr. 726 726 12,68  
Cumhuriyet 4.840 4.913 159,00  
Tam 4.767 4.892 113,64  
Yarım 2.304 2.366 54,97  
Çeyrek 1.156 1.183 27,49  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 0,15  
Gümüş Gr. 9,40 9,43 0,23  
B. Petrol 75,03 75,03 3,44  
Seans Raporu 15:54
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