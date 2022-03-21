***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.03.2022 12:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 35.900 542.090 2,25 1,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.064.000 4,42 2,42
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
12:212.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 26,25
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:2114,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0638
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8534
En Düşük
14,7777
12:2116,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0684
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4345
En Düşük
16,3493
12:21917,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,99
|Açılış
|: 917,93
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:21
|OLMK
|7,70
|1.815.175
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.277.918
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.455.899
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.037.125
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.025.571
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.751.208
|% -9,91
|
|PKENT
|322,30
|87.750.043
|% -8,95
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,28
|1.001.591
|% -4,46
|
|SILVR
|7,25
|7.663.546
|% -4,23
|
|THYAO
|27,88
|1.062.585.055
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,98
|1.000.614.154
|% 1,56
|
|EREGL
|36,22
|772.691.725
|% 0,17
|
|PETKM
|8,80
|636.517.480
|% 1,62
|
|ASELS
|24,10
|577.787.287
|% 3,43
|
|YKBNK
|3,97
|379.004.177
|% 1,53
|
|PETKM
|8,80
|636.517.480
|% 1,62
|
|KRDMD
|14,98
|1.000.614.154
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,28
|146.083.387
|% 1,79
|
|ODAS
|1,62
|83.460.907
|% 0,62
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8446
|14,8534
|% 0,43
|
|Euro
|16,4196
|16,4321
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,4506
|19,5482
|% 0,10
|
|Frank
|15,8743
|15,9700
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,32
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|1,48
|
|Altın Gr.
|918
|919
|4,66
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|31,00
|
|Tam
|6.059
|6.212
|32,00
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|15,47
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,16
|