***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.04.2022 12:05
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 35.900 558.604 2,08 1,27
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.183.000 4,41 2,7
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 299.000 3.682.600 13,73 8,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 63.000 573.300 2,14 1,31
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 402.690 1,5 0,92
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 655.600 2,45 1,5
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.545.000 11.712.100 43,68 26,72
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 195.600 4.521.978 16,87 10,32
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 59.832 2.769.024,96 10,33 6,32
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 30.400 753.312 2,81 1,72
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 831.348,48 13,21 1,9
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 290.341,32 4,61 0,66
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 441.758,2 7,02 1,01
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 689.238,18 10,95 1,57
Tahvil TRSPLDG12315 517.970,2 8,23 1,18
Tahvil TRSTISB72712 200.000 230.393,46 3,66 0,53
Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.751,78 4,81 0,69
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 481.514,4 7,65 1,1
Tahvil TRSZORN62210 600.000 610.074,48 9,69 1,39
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 481.764 7,65 1,1
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 486.786,75 7,73 1,11
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 931.019,04 14,79 2,12
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0422 100 7,5 75.000 0,57 0,17
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0422 304 25,39 771.856 5,87 1,76
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0422 500 9,08 454.000 3,45 1,04
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0422 630 9,31 586.530 4,46 1,34
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0422