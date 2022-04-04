***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 35.900 558.604 2,08 1,27Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.183.000 4,41 2,7Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 299.000 3.682.600 13,73 8,4Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 63.000 573.300 2,14 1,31Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 402.690 1,5 0,92Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 655.600 2,45 1,5HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.545.000 11.712.100 43,68 26,72Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 195.600 4.521.978 16,87 10,32Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 59.832 2.769.024,96 10,33 6,32Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 30.400 753.312 2,81 1,72DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42219 800.000 831.348,48 13,21 1,9Tahvil TRSDEVA42318 280.000 290.341,32 4,61 0,66Tahvil TRSMGTI62319 440.000 441.758,2 7,02 1,01Tahvil TRSORFNK2219 670.000 689.238,18 10,95 1,57Tahvil TRSPLDG12315 517.970,2 8,23 1,18Tahvil TRSTISB72712 200.000 230.393,46 3,66 0,53Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.751,78 4,81 0,69Tahvil TRSVSTL72227 450.000 481.514,4 7,65 1,1Tahvil TRSZORN62210 600.000 610.074,48 9,69 1,39Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 481.764 7,65 1,1Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 486.786,75 7,73 1,11ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 931.019,04 14,79 2,12GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0422 100 7,5 75.000 0,57 0,17Kısa Pozisyonlar F_ASELS0422 304 25,39 771.856 5,87 1,76Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0422 500 9,08 454.000 3,45 1,04Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0422 630 9,31 586.530 4,46 1,34Kısa Pozisyonlar F_PETKM0422