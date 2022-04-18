***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.04.2022 10:15
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%
14:562.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,13
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
14:5614,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0171
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6545
En Düşük
14,6093
14:5615,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
14:56937,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,75
|Açılış
|: 938,12
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:56
|OYYAT
|59,50
|4.010.122
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|87.070.030
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.105.233
|% 9,91
|
|TDGYO
|7,67
|12.989.051
|% 9,57
|
|ISKPL
|5,07
|82.554.967
|% 9,50
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,48
|26.808.874
|% -6,33
|
|ISGYO
|12,50
|62.199.786
|% -5,30
|
|GZNMI
|30,40
|10.633.509
|% -4,76
|
|KARYE
|16,47
|230.696.572
|% -4,63
|
|GARAN
|14,09
|2.279.068.753
|% 1,37
|
|THYAO
|37,82
|1.685.564.648
|% 0,21
|
|ASELS
|27,86
|1.339.116.833
|% 1,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.320.194.523
|% 0,39
|
|KOZAL
|173,80
|1.169.754.999
|% 2,42
|
|TSKB
|1,97
|570.222.231
|% 4,79
|
|YKBNK
|5,21
|1.320.194.523
|% 0,39
|
|VAKBN
|4,23
|726.461.423
|% 3,17
|
|ODAS
|2,37
|414.152.727
|% 2,16
|
|GARAN
|14,09
|2.279.068.753
|% 1,37
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6456
|14,6494
|% 0,12
|
|Euro
|15,8255
|15,8349
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0379
|19,1334
|% -0,10
|
|Frank
|15,4801
|15,5734
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8928
|3,9123
|% 0,06
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|19,64
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,94
|
|Cumhuriyet
|6.209
|6.303
|62,00
|
|Tam
|6.179
|6.333
|61,19
|
|Yarım
|2.986
|3.063
|29,60
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|14,80
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,15
|
Seans Raporu
14:56
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