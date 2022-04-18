***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.04.2022 10:15
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 12.200 1.379.540 5,07 3,04
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 443.750 1,63 0,98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.274.000 4,68 2,8
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 289.000 3.977.150 14,6 8,75
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 63.000
14:392.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,08
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:3914,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:3915,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0475
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:39932,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,60
|Açılış
|: 932,98
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:39
|DAGHL
|19,29
|9.075.297
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.105.129
|% 9,95
|
|YATAS
|15,90
|168.582.148
|% 8,53
|
|IHAAS
|20,02
|24.099.908
|% 7,46
|
|IHEVA
|1,17
|29.048.105
|% 7,34
|
|ISGYO
|11,07
|51.867.728
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.275.501
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.919.331
|% -9,90
|
|METRO
|1,29
|75.451.823
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|GARAN
|14,46
|1.711.845.842
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,42
|1.670.116.360
|% 1,73
|
|THYAO
|37,84
|1.605.062.314
|% 0,53
|
|TUPRS
|256,10
|1.249.335.342
|% 1,83
|
|SISE
|18,05
|1.154.289.228
|% -0,11
|
|ODAS
|2,51
|845.794.447
|% 5,46
|
|TSKB
|2,03
|549.348.917
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,92
|714.214.582
|% 0,69
|
|YKBNK
|5,35
|1.144.744.269
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|618.031.655
|% 1,85
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6620
|14,6649
|% 0,19
|
|Euro
|15,8325
|15,8415
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0203
|19,1157
|% 0,16
|
|Frank
|15,3946
|15,4874
|% -0,24
|
|Riyal
|3,8984
|3,9180
|% 0,35
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,33
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.148
|6.302
|-29,16
|
|Yarım
|2.972
|3.048
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,09
|