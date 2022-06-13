***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 5.000 138.100 0,42 0,29İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 231.150 0,71 0,48Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 198.000 0,61 0,41Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 284.000 4.401.600 13,46 9,15Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 68.000 889.440 2,72 1,85Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 402.070 1,23 0,84Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.477.500 7,57 5,15İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 105.000 1.397.550 4,27 2,9DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.855.000 9.245.900 28,27 19,23Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 94.000 1.109.680 3,39 2,31Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 251.600 7.507.650 22,96 15,61Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 3.100.000 9,48 6,45Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 443.520 1,36 0,92Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 50.000 1.162.000 3,55 2,42DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 287.631,51 7,99 0,6Tahvil TRSMGTI62319 440.000 455.250 12,65 0,95Tahvil TRSORFNK2219 670.000 685.283,3 19,05 1,43Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.280,45 14,18 1,06Tahvil TRSTISB72712 200.000 226.400,2 6,29 0,47Tahvil TRSTISB92918 300.000 319.214,82 8,87 0,66Tahvil TRSVSTL72227 450.000 472.745,3 13,14 0,98Tahvil TRSZORN62210 600.000 641.419,74 17,83 1,33Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 2.200 8,7 1.914.000 6,38 3,98Kısa Pozisyonlar /1036867BIST