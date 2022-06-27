***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAA 25.000 709.000 2,01 1,42İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 15.000 228.150 0,65 0,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKLSYN 100.000 207.000 0,59 0,41Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 5.500 1.467.950 4,16 2,94PETKM 250.000 2.375.000 6,72 4,75Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 68.000 856.120 2,42 1,71Metal Ana SanayiEREGL 35.000 975.100 2,76 1,95Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımVESTL 15.500 395.870 1,12 0,79Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUODAS 800.000 2.560.000 7,25 5,12ENJSA 10.000 143.800 0,41 0,29İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 50.000 890.000 2,52 1,78TTKOM 55.000 517.000 1,46 1,03DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 235.000 1.118.600 3,17 2,24VAKBN 100.000 404.000 1,14 0,81TSKB 1.050.000 2.215.500 6,27 4,43ISCTR 255.550,35 1.201.086,65 3,4 2,4GARAN 185.000 2.808.300 7,95 5,62AKBNK 220.000 1.929.400 5,46 3,86Sigorta ŞirketleriTURSG 50.000 233.000 0,66 0,47AGESA 44.000 937.200 2,65 1,87Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTAVHL 60.600 3.302.700 9,35 6,61SISE 125.000 2.720.000 7,7 5,44SAHOL 31.000 639.220 1,81 1,28KCHOL 20.000 818.000 2,32 1,64Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 159.574,46 4.030.850,86 11,41 8,06Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 31.500 417.690 1,18 0,84Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 50.000 1.228.000 3,48 2,46DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 289.502,08 9,87 0,58Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.304,48 15,01 0,88Tahvil TRSORFNK2219 670.000 689.053,13 23,49 1,38Tahvil TRSPLDG12315 500.000 514.139,8 17,53 1,03Tahvil TRSTISB72712 200.000 228.206,66 7,78 0,46Tahvil TRSTISB92918 300.000 295.580,07 10,08 0,59Tahvil TRSVSTL72227 450.000 476.084,52 16,23 0,95Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_AKBNK0622 1.000 8,82 882.000 3,87 1,76Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 500 9,08 454.000 1,99 0,91Kısa Pozisyonlar F_ASELS0622 75 24,66 184.950 0,81 0,37Kısa Pozisyonlar F_ASELS0722 375 25,41 952.875 4,18 1,91Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0622 100 14,42 144.200 0,63 0,29Kısa Pozisyonlar F_GARAN0622 400 15,24 609.600 2,67 1,22Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 350 15,59 545.650 2,39 1,09Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622N1 900 10,5 945.054 4,14 1,89Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 13,41 422.415 1,85 0,85Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0722 100 42,25 422.500 1,85 0,85Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 1.913 3,22 615.986 2,7 1,23Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 6.087 3,31 2.014.797 8,83 4,03Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 680 12,67 861.560 3,78 1,72Kısa Pozisyonlar F_PETKM0622 1.500 9,54 1.431.000 6,27 2,86Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 365 9,83 358.795 1,57 0,72Kısa Pozisyonlar F_SISE0622 1.000 21,84 2.184.000 9,57 4,37Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 250 22,49 562.250 2,46 1,12Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0622 606 54,66 3.312.396 14,52 6,63Kısa Pozisyonlar F_THYAO0622 100 50,5 505.000 2,21 1,01Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,19 2.299.500 10,08 4,6Kısa Pozisyonlar F_TTKOM0722 300 9,75 292.500 1,28 0,59Kısa Pozisyonlar F_TURSG0622 200 4,68 93.600 0,41 0,19Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0722 300 4,18 125.400 0,55 0,25Kısa Pozisyonlar F_XU0300622 25 2.793,25 698.312,5 3,06 1,4Kısa Pozisyonlar F_XU0300822 25 2.990 747.500 3,28 1,5Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.350 4,91 1.153.850 5,06 2,31GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 1.600.000 1.602.189,59 30,9 3,21Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 622.299,9 12 1,24Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 930.880,85 17,95 1,86Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.029.302,41 39,14 4,06VIOP Nakit Teminat 6.884.359,2 6.884.359,2 100 13,77GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.330.440,2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ50.330.440,2 % 100 % 100,68712271B. HAZIR DEĞERLER37.077,4 % 100 % 0,07417413a) Kasab) Bankalar37.077,4 % 100 % 0,07417413c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)0 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 100 % 0b) Diğer Alacaklar0 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.503,18 % 100 % 0,28107962D. BORÇLAR (-)-521.052,39 % 100 -% 1,04237646a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-66.135,75 -% 12,69272558 -% 0,13230598c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 1,61894661 -% 0,01687552ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-446.481,08 -% 85,68832781 -% 0,89319496NET VARLIK DEĞERİ49.986.968,39Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,4993İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.06.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039382BIST