***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.06.2022 13:49
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA 25.000 709.000 2,01 1,42
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 15.000 228.150 0,65 0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
KLSYN 100.000 207.000 0,59 0,41
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 5.500 1.467.950 4,16 2,94
PETKM 250.000 2.375.000 6,72 4,75
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 68.000 856.120 2,42 1,71
Metal Ana Sanayi
EREGL 35.000 975.100 2,76 1,95
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 15.500 395.870 1,12 0,79
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 800.000 2.560.000 7,25 5,12
ENJSA 10.000 143.800 0,41 0,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 50.000 890.000 2,52 1,78
TTKOM 55.000 517.000 1,46 1,03
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 235.000 1.118.600 3,17 2,24
VAKBN 100.000 404.000 1,14 0,81
TSKB 1.050.000 2.215.500 6,27 4,43
ISCTR 255.550,35 1.201.086,65 3,4 2,4
GARAN 185.000 2.808.300 7,95 5,62
AKBNK 220.000 1.929.400 5,46 3,86
Sigorta Şirketleri
TURSG 50.000 233.000 0,66 0,47
AGESA 44.000 937.200 2,65 1,87
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TAVHL 60.600 3.302.700 9,35 6,61
SISE 125.000 2.720.000 7,7 5,44
SAHOL 31.000 639.220 1,81 1,28
KCHOL 20.000 818.000 2,32 1,64
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 159.574,46 4.030.850,86 11,41 8,06
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 31.500 417.690 1,18 0,84
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 50.000 1.228.000 3,48 2,46
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 289.502,08 9,87 0,58
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.304,48 15,01 0,88
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 689.053,13 23,49 1,38
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 514.139,8 17,53 1,03
Tahvil TRSTISB72712 200.000 228.206,66 7,78 0,46
Tahvil TRSTISB92918 300.000 295.580,07 10,08 0,59
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 476.084,52 16,23 0,95
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_AKBNK0622 1.000 8,82 882.000 3,87 1,76
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 500 9,08 454.000 1,99 0,91
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0622 75 24,66 184.950 0,81 0,37
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0722 375 25,41 952.875 4,18 1,91
Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0622 100 14,42 144.200 0,63 0,29
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0622 400 15,24 609.600 2,67 1,22
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 350 15,59 545.650 2,39 1,09
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622N1 900 10,5 945.054 4,14 1,89
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 13,41 422.415 1,85 0,85
Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0722 100 42,25 422.500 1,85 0,85
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 1.913 3,22 615.986 2,7 1,23
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 6.087 3,31 2.014.797 8,83 4,03
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 680 12,67 861.560 3,78 1,72
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0622 1.500 9,54 1.431.000 6,27 2,86
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 365 9,83 358.795 1,57 0,72
Kısa Pozisyonlar F_SISE0622 1.000 21,84 2.184.000 9,57 4,37
Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 250 22,49 562.250 2,46 1,12
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0622 606 54,66 3.312.396 14,52 6,63
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0622 100 50,5 505.000 2,21 1,01
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,19 2.299.500 10,08 4,6
Kısa Pozisyonlar F_TTKOM0722 300 9,75 292.500 1,28 0,59
Kısa Pozisyonlar F_TURSG0622 200 4,68 93.600 0,41 0,19
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0722 300 4,18 125.400 0,55 0,25
Kısa Pozisyonlar F_XU0300622 25 2.793,25 698.312,5 3,06 1,4
Kısa Pozisyonlar F_XU0300822 25 2.990 747.500 3,28 1,5
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.350 4,91 1.153.850 5,06 2,31
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.600.000 1.602.189,59 30,9 3,21
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 622.299,9 12 1,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 930.880,85 17,95 1,86
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.029.302,41 39,14 4,06
VIOP Nakit Teminat 6.884.359,2 6.884.359,2 100 13,77
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.330.440,2
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.330.440,2 % 100 % 100,68712271
B. HAZIR DEĞERLER
37.077,4 % 100 % 0,07417413
a) Kasa
0
b) Bankalar
37.077,4 % 100 % 0,07417413
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 100 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
140.503,18 % 100 % 0,28107962
D. BORÇLAR (-)
-521.052,39 % 100 -% 1,04237646
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-66.135,75 -% 12,69272558 -% 0,13230598
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 1,61894661 -% 0,01687552
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-446.481,08 -% 85,68832781 -% 0,89319496
NET VARLIK DEĞERİ
49.986.968,39
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,4993
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
24.06.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039382
BIST