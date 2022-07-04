***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 43.500 1.211.910 3,98 2,39İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 216.000 0,71 0,43Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 219.000 0,72 0,43Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 255.500 3.686.750 12,11 7,27Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 68.000 866.320 2,85 1,71Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 85.000 1.511.600 4,96 2,98Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 371.070 1,22 0,73Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.448.400 8,04 4,83İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 105.000 1.319.600 4,33 2,61DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.965.750,35 8.720.676,57 28,64 17,2Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 34.849 250.674,3 0,82 0,49Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 176.000 3.992.450 13,11 7,88Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 4.030.850,86 13,24 7,95Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 456.750 1,5 0,9Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 50.000 1.144.000 3,76 2,26DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 292.713,51 9,92 0,58Tahvil TRSMGTI62319 440.000 441.649,16 14,97 0,87Tahvil TRSORFNK2219 670.000 690.933,41 23,42 1,36Tahvil TRSPLDG12315 500.000 516.086,55 17,49 1,02Tahvil TRSTISB72712 200.000 229.115,3 7,77 0,45Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.931,52 10,23 0,6Tahvil TRSVSTL72227 450.000 477.762,98 16,19 0,94Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 500 8,33 416.500 3,68 0,82Kısa Pozisyonlar F_ASELS0722 375 23,36 876.000 7,75 1,73Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 350 14,34 501.900 4,44 0,99Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0722 315 14,82 466.830 4,13 0,92Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 8.000 2,97 2.376.000 21,02 4,69Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 1.365 9,08 1.239.420 10,96 2,45Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 750 21,84 1.638.000 14,49 3,23Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,09 2.194.500 19,41 4,33Kısa Pozisyonlar F_TTKOM0722 300 9,13 273.900 2,42 0,54Kısa Pozisyonlar F_TURSG0722 300 5,13 153.900 1,36 0,3Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0722 300 3,7 111.000 0,98 0,22Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.350 4,5 1.057.500 9,35 2,09GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 490.000 490.735 9,05 0,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 625.227,68 11,53 1,23Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 879.077,23 16,21 1,73Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 3.427.845,92 63,21 6,76VIOP Nakit Teminat 8.241.348,66 8.241.348,66 100 16,26GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.060.478,65İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ47.060.478,65 % 100 % 92,8424397B. HAZIR DEĞERLER22.196,77 % 100 % 0,04379051a) Kasab) Bankalar22.196,77 % 100 % 0,04379051c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.989.980 % 100 % 7,87156204a) Takastan Alacaklar3.989.980 % 100 % 7,87156205b) Diğer Alacaklar% 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.959,86 % 100 % 0,27809019D. BORÇLAR (-)-525.073,71 % 100 -% 1,03588246a) Takasa Borçlar% 0 % 0b) Yönetim Ücreti-7.908,29 -% 1,50612949 -% 0,01560173c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 1,60654777 -% 0,01664195ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-508.729,86 -% 96,88732273 -% 1,00363878NET VARLIK DEĞERİ50.688.541,57Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,5344İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama01.07.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041044BIST