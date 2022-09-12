***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 62.000 3.783.000 9,5 6,97İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 123.500 2.968.750 7,45 5,47Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 10.000 324.600 0,81 0,6Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 192.800 2.244.564 5,63 4,13Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 789.600 4.248.402 10,66 7,83İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 25.000 298.250 0,75 0,55DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.335.000,35 18.527.854,35 46,51 34,15Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 11.200 97.440 0,24 0,18Holdingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 4.075.531,71 10,23 7,51Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 130.000 2.390.700 6 4,41Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 30.000 879.600 2,21 1,62DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 280.320,63 6,56 0,52Tahvil TRSISGY82322 750.000 765.364,2 17,91 1,41Tahvil TRSMGTI62319 440.000 455.232,84 10,65 0,84Tahvil TRSORFNK2219 670.000 683.464,05 16 1,26Tahvil TRSPLDG12315 500.000 512.044,5 11,98 0,94Tahvil TRSTISB72712 200.000