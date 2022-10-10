***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 62.000 3.736.400 14,7 6,44İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.000 581.600 2,29 1Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 8.000 571.600 2,25 0,99Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 150.000 1.126.500 4,43 1,94İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 150.000 2.856.000 11,24 4,93DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 405.000,35 4.309.402,92 16,95 7,43Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 410.000 6.026.630 23,7 10,39Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 145.500,46 5.048.865,96 19,86 8,7Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 20.000 629.600 2,48 1,09DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 5.000 538.000 2,12 0,93DİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 284.568,14 6,61 0,49Tahvil TRSISGY82322 750.000 782.946 18,19 1,35Tahvil TRSMGTI62319 440.000 442.645,46 10,28 0,76Tahvil TRSORFNK2219 670.000 690.861,05 16,05 1,19Tahvil TRSPLDG12315 500.000 518.900,3 12,05 0,89Tahvil TRSTISB72712 200.000 221.864,18 5,15 0,38Tahvil TRSTISB92918 300.000 296.663,55 6,89 0,51Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.066.267,2 24,77 1,84Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_CCOLA1022 50 143,21 716.050 100 1,23Kısa Pozisyonlar F_AKBNK1022 1.250 13,17 1.646.250 18,87 2,84Kısa Pozisyonlar F_ISCTR1022 1.500 8,51 1.276.500 14,64 2,2Kısa Pozisyonlar F_KCHOL1022 345 53,79 1.855.755 21,28 3,2Kısa Pozisyonlar F_ODAS1022 1.500 7,67 1.150.500 13,19 1,98Kısa Pozisyonlar 14,92 596.800 6,84 1,03Kısa Pozisyonlar F_SAHOL1022 380 29,79 1.132.020 12,98 1,95Kısa Pozisyonlar F_TCELL1022 100 23,23 232.300 2,66 0,4Kısa Pozisyonlar F_YKBNK1022 1.000 8,32 832.000 9,54 1,43GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 7.040.000 7.047.753,64 63,1 12,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 679.098,86 6,08 1,17Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 998.424,14 8,94 1,72Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.444.334,4 21,88 4,21VIOP Nakit Teminat 16.881.890,27 16.881.890,27 100 29,1GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 57.780.816,07İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ57.780.816,07 % 100 % 99,58B. HAZIR DEĞERLER37.422,73 % 100 % 0,06a) Kasab) Bankalar37.422,73 % 100 % 0,06c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.605.484,86 % 100 % 2,77a) Takastan Alacaklar1.605.484,86 % 100 % 2,77b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)118.171,95 % 100 % 0,2D. BORÇLAR (-)-1.520.245,55 % 100 -% 2,62a) Takasa Borçlar-844.000 -% 55,51 -% 1,45b) Yönetim Ücreti-26.959,31 -% 1,77 -% 0,05c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,55 -% 0,015ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-640.850,68 -% 42,15 -% 1,1NET VARLIK DEĞERİ58.021.650,06Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,9011İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.10.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069728BIST