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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31.10.2022 11:23
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

irim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 12.000 2.288.400 9,01 3,89
KOZAA 50.000 1.536.000 6,05 2,61
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES 3.500 164.500 0,65 0,28
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 90.000 1.198.800 4,72 2,04
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 150.000 1.176.000 4,63 2
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 50.000 606.500 2,39 1,03
TCELL 50.000 1.212.000 4,77 2,06
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 300.000 2.664.000 10,49 4,53
ISCTR 150.000,35 1.357.503,17 5,35 2,31
AKBNK 125.000 tr/Bildirim/1075210


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BIST En Aktif Hisseler14:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 44,00 102.608.233 % 10,00  
ATSYH 125,40 3.116.358 % 10,00  
VKING 14,86 6.461.129 % 9,99  
SMRTG 85,95 263.999.754 % 9,98  
KONTR 98,15 825.080.177 % 9,97  
daha fazla
14:48 Alış Satış %  
Dolar 18,6120 18,6213 % 0,22  
Euro 18,4875 18,4968 % -0,21  
Sterlin 21,4119 21,5193 % -0,49  
Frank 18,5423 18,6540 % -0,22  
Riyal 4,9401 4,9649 % 0,23  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 -5,03  
Altın Gr. 982 982 -0,24  
Cumhuriyet 6.575 6.676 10,00  
Tam 6.606 6.663 -73,00  
Yarım 3.219 3.255 -39,00  
Çeyrek 1.614 1.627 -20,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 -0,11  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,03  
B. Petrol 92,55 92,55 -1,22  
Seans Raporu 14:48
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