***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









irim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 12.000 2.288.400 9,01 3,89KOZAA 50.000 1.536.000 6,05 2,61İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıAEFES 3.500 164.500 0,65 0,28Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 90.000 1.198.800 4,72 2,04Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUODAS 150.000 1.176.000 4,63 2İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTTKOM 50.000 606.500 2,39 1,03TCELL 50.000 1.212.000 4,77 2,06DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 300.000 2.664.000 10,49 4,53ISCTR 150.000,35 1.357.503,17 5,35 2,31AKBNK 125.000 tr/Bildirim/1075210BIST