***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencililk 110.000 2.002.000 5,85 2,89İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 133.000 3.058.960 8,94 4,41Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 125.000 3.152.000 9,22 4,55Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 8.000 720.000 2,11 1,04Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 80.000 1.200.800 3,51 1,73İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 106.000 2.502.200 7,32 3,61Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 5.000 2.115.000 6,18 3,05HaberleşmeHaberleşme 115.000 2.417.600 7,07 3,49DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 650.000,35 5.355.603,77 15,66 7,73Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 277.928 1.481.356,24 4,33 2,14Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 127.000 4.925.600 14,4 7,11Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 145.500,46 5.270.026,66 15,41 7,6Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.248.546,6 9,43 3,24Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.641.167,75 11,07 3,81Tahvil TRFKORT82313 1.000.000 1.075.698,2 4,51 1,55Tahvil TRFKORT92312 1.000.000 1.047.406,6 4,39 1,51Tahvil TRFSISEK2316 3.000.000