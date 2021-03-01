***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 18:28
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim(Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sistemsel gereklilik sebebiyle hak kullanım tarihinde güncelleme yapılmıştır.
Karar Tarihi 26.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYAY00026 Peşin 0,0530452 5,30452 0 0,0530452 5,30452
B Grubu, OYAYO, TREOYAY00018 Peşin 0,0530452 5,30452 0 0,0530452 5,30452
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.05.2021
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYAY00026 0 0
B Grubu, OYAYO, TREOYAY00018 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 OYO KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 732.595,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.580.779,41 5.525.098,09
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 5.580.779,41 5.525.098,09
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 276.254,9 276.254,9
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.304.524,5 5.248.843,19
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.060.904,9
* Nakit 1.060.904,9
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 6.090,49
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 4.237.529,11 4.181.847,8
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 3,05 0,01 0,0530452 5,30452
B Grubu 1.060.901,85 19,99 0,0530452 5,30452
TOPLAM 1.060.904,9 20 0,0530452 5,30452
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şiketimizin 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi gereğince,
Yasal kayıtlarımızda yer alan 5.525.098,09.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile,
SPK kayıtlarımızda yer alan 5.580.779.41.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle,
Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 276.254,90-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 5.304.524,50.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 1.060.904,90 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ni aşması nedeniyle aşan kısım 60.904,90-TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 6.090,49.-TL tutarında yasal yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına,
Kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başlanması hususunun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914078
BIST