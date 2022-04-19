***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 18.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinin tadil edilmesi konularında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve 28.03.2022 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda da onaylanmış olup 16.04.2022 Tarihinde tescil edilerek 18.04.2022 Tarih ve 10561 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022148BIST