***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2022 18:15
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 18.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinin tadil edilmesi konularında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve 28.03.2022 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda da onaylanmış olup 16.04.2022 Tarihinde tescil edilerek 18.04.2022 Tarih ve 10561 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022148
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0468
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,43
|Açılış
|: 920,94
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.978.220
|% 9,99
|
|AYEN
|15,87
|24.906.824
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.700.938
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.298
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.579.739
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.731.675
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.221.965
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.502.084
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.799.638.164
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.862.238.872
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.216.824.120
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.443.586.706
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.644.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.406.160
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6633
|14,6680
|% 0,21
|
|Euro
|15,8294
|15,8408
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9941
|19,0894
|% 0,02
|
|Frank
|15,3863
|15,4790
|% -0,29
|
|Riyal
|3,8986
|3,9181
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,44
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,35
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|