***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.02.2020 16:03
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.02.2020 tarih ve BİAŞ-2-1349 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerşekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822798
BIST
17:10105.371
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -5.047,13
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:106,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:106,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:10326,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 326,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,82
|40.952.512
|% 13,02
|
|HUBVC
|25,94
|16.448.222
|% 12,13
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,83
|55.129.109
|% 8,57
|
|BUCIM
|3,39
|1.551.201
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,52
|49.352.354
|% -11,11
|
|MPARK
|14,66
|7.757.449
|% -11,04
|
|VKGYO
|2,34
|68.321.334
|% -11,03
|
|BAGFS
|14,32
|14.802.761
|% -10,72
|
|THYAO
|11,71
|1.526.256.057
|% -3,62
|
|ASELS
|27,42
|999.175.034
|% -2,00
|
|GARAN
|9,54
|507.129.668
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,73
|287.578.390
|% -6,66
|
|YKBNK
|2,33
|246.911.940
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,37
|202.385.116
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|161.653.580
|% -6,98
|
|THYAO
|11,71
|1.526.256.057
|% -3,62
|
|ODAS
|1,94
|241.817.829
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,33
|246.911.940
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9813
|8,0214
|% 0,13
|
|Frank
|6,4259
|6,4646
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-11,83
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,58
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,28
|
Seans Raporu
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17:20SILVR
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, AKBNK, KOZAL
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4510, 41 kaybederek (% -4.32 ) 99, 823