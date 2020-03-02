***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 09:35
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.4998 TL dir. 28.02.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 3.73 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.02.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823194
BIST
10:50108.960
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.966,75
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.268
En Düşük
108.301
10:506,2153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0158
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,1999
10:506,8853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:50318,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,45
|Açılış
|: 318,81
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|OYAYO
|4,45
|16.104.145
|% 14,69
|
|KARSN
|1,91
|125.023.194
|% 14,37
|
|DERAS
|3,62
|2.645.368
|% 13,84
|
|ITTFH
|2,73
|4.682.553
|% 12,35
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|IZMDC
|10,00
|540
|% -1,96
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|NTHOL
|1,98
|4.539.880
|% -1,00
|
|THYAO
|12,05
|237.456.831
|% 2,55
|
|ASELS
|28,66
|183.454.270
|% 4,22
|
|KARSN
|1,91
|125.023.194
|% 14,37
|
|GARAN
|9,84
|105.050.244
|% 3,58
|
|ODAS
|2,06
|66.688.741
|% 5,10
|
|KARSN
|1,91
|125.023.194
|% 14,37
|
|ODAS
|2,06
|66.688.741
|% 5,10
|
|IHLGM
|1,28
|32.790.271
|% 5,79
|
|EKGYO
|1,43
|33.552.257
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,35
|54.425.306
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9483
|7,9882
|% -0,22
|
|Frank
|6,4234
|6,4621
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6527
|1,6609
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.599
|1.599
|20,37
|
|Altın Gr.
|320
|321
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|1,24
|