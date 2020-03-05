***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 09:17
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.516204 TL dir. 04.03.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.88 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.03.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824468
BIST
15:00112.715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.929,53
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
15:006,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,0860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
15:006,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
15:00322,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,16
|Açılış
|: 322,24
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.097.175
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.703
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,20
|61.203.406
|% 10,24
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|50.110.026
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.951.934
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,46
|523.330.783
|% 2,28
|
|THYAO
|11,90
|483.465.063
|% 1,28
|
|GARAN
|10,50
|347.347.513
|% 1,35
|
|ODAS
|2,16
|250.659.372
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,59
|210.615.134
|% 1,17
|
|ODAS
|2,16
|250.659.372
|% 2,86
|
|KARSN
|1,93
|172.542.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|210.615.134
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,36
|65.248.870
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|117.879.115
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8364
|7,8757
|% 0,51
|
|Frank
|6,3595
|6,3978
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,15
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.126
|2.179
|4,82
|
|Yarım
|1.028
|1.054
|2,33
|
|Çeyrek
|515
|527
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,01
|51,01
|-0,12
|
Seans Raporu
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-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2253, 83 artarak (% 1.70 ) 134, 686
-
15:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KSTUR, YKGYO
-
15:15XU100
Endeks 112, 706 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 4, 744.00 milyon TL de
-
15:13OYAYO
Yüzde 14.97 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 162 adet işlem
-
15:12DGATE
Yüzde 8.19 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 112, 233 adet işlem