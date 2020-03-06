***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 19:32
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih, 2020/3 sayılı toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn.
Mahmut Cengiz AYDIN
ve Sn.
Bekir Yener YILDIRIM
'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825180
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BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
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|3,54
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|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
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|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
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|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
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|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
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|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
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|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
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|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9219
|7,9616
|% 0,26
|
|Frank
|6,4976
|6,5367
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6217
|1,6298
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-13,81
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|Altın Gr.
|327
|327
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
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|B. Petrol
|45,41
|45,41
|-4,58
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