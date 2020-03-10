***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 09:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.513755 TL dir. 09.03.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.27 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.03.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825928
BIST
10:35105.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.972,31
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:356,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0118
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:356,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0530
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:35327,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -4,02
|Açılış
|: 327,79
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,56
|150.920
|% 11,95
|
|BRKSN
|4,45
|11.371.646
|% 9,34
|
|CELHA
|7,94
|529.773
|% 8,62
|
|DESPC
|5,29
|6.043.565
|% 7,96
|
|ARMDA
|20,58
|893.837
|% 7,81
|
|OYAYO
|5,62
|316.192
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|108
|% -7,33
|
|BURCE
|6,30
|420.617
|% -6,39
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|AYCES
|8,03
|182.144
|% -5,42
|
|THYAO
|10,74
|177.065.056
|% 3,47
|
|ASELS
|28,22
|159.869.740
|% 1,66
|
|GARAN
|9,40
|98.488.953
|% 2,40
|
|EREGL
|8,88
|60.472.422
|% 4,10
|
|ODAS
|1,91
|58.703.988
|% 2,14
|
|ODAS
|1,91
|58.703.988
|% 2,14
|
|EKGYO
|1,39
|40.045.218
|% 2,96
|
|IHLGM
|1,29
|36.774.032
|% 2,38
|
|KARSN
|1,70
|47.501.797
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,33
|50.083.723
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9697
|8,0097
|% -0,82
|
|Frank
|6,5424
|6,5818
|% -1,04
|
|Riyal
|1,6274
|1,6355
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-16,11
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|36,36
|36,36
|2,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:49BRKSN
Yüzde 10.32 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 560, 313 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2235, 48 artarak (% 1.80 ) 126, 374
-
10:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ODAS, EKGYO
-
10:48XU100
Endeks 105, 276 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 1, 248.00 milyon TL de
-
10:48AKCNS
Yüzde 5.49 oranında artışla 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 008 adet işlem