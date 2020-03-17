***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 09:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.03.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.485376 TL dir. 16.03.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 3.83 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.03.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829567
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
0
En Düşük
0
18:056,4284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4384
En Düşük
6,4177
18:057,1850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0079
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
18:05307,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -6,30
|Açılış
|: 307,13
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,83
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,60
|15.618.279
|% 0,00
|
|PETKM
|2,93
|169.530.157
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,58
|19.792.385
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,60
|15.618.279
|% 0,00
|
|PETKM
|2,93
|169.530.157
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,58
|19.792.385
|% 0,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8428
|7,8821
|% -0,35
|
|Frank
|6,7465
|6,7872
|% -0,28
|
|Riyal
|1,7072
|1,7157
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|-26,10
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,73
|12,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,60
|30,60
|0,55
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EKGYO, AKBNK
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7257, 71 kaybederek (% -7.98 ) 83, 722
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, HALKS, EKIZ, MZHLD, ALYAG, EGCYH, UMPAS, ORMA, MEMSA, DARDL
-
17:57
ISATR, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9161, 4 kaybederek (% -7.91 ) 106, 688