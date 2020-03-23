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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 09:20
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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

            Şirketimizin  20.03.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.48614 TL dir. 20.03.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 3.59 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.      Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin  "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma"  başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü  gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.03.2020  tarihli  portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.   
  
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
  
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831237


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 6,93 16.286.086 % 10,00  
UZERB 1,76 25.499 % 10,00  
ECILC 3,65 51.107.576 % 9,94  
GLRYH 2,00 2.992.104 % 9,89  
RTALB 4,81 11.021.186 % 9,82  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6507 7,6891 % 0,58  
Frank 6,6659 6,7060 % 0,72  
Riyal 1,7486 1,7574 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.487 -12,52  
Altın Gr. 314 315 -1,28  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,44 12,47 -0,16  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,01  
B. Petrol 26,30 26,30 -0,68  
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