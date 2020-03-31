***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.‘nin (Adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmasına,Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: İlker Metin ORAK) Şirket içi işlemlerde İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833677BIST