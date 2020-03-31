***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 20:09
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.‘nin (Adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmasına,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: İlker Metin ORAK) Şirket içi işlemlerde İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833677
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
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|: 89.279
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88.642
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343,55
En Düşük
335,59
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1854
|8,2264
|% 0,52
|
|Frank
|6,8366
|6,8778
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7522
|1,7610
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.584
|-38,38
|
|Altın Gr.
|336
|336
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,00
|26,00
|-0,42
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