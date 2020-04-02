***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 09:09
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.437288 TL dir. 01.04.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 4.83 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 01.04.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834057
BIST
10:3689.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 133,60
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
10:366,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:367,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:36343,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 343,14
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|1.966.317
|% 9,72
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|2.536.122
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,25
|2.013.372
|% -9,19
|
|ERSU
|2,85
|1.364.058
|% -8,95
|
|PETKM
|3,55
|464.023.402
|% 6,61
|
|GARAN
|7,86
|110.199.341
|% 0,26
|
|TUPRS
|79,40
|94.181.276
|% 2,12
|
|GSRAY
|2,59
|81.595.615
|% 6,15
|
|THYAO
|9,00
|81.444.366
|% 0,11
|
|PETKM
|3,55
|464.023.402
|% 6,61
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|GSRAY
|2,59
|81.595.615
|% 6,15
|
|ODAS
|1,40
|44.920.429
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,98
|52.786.977
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2774
|8,3190
|% 0,14
|
|Frank
|6,9003
|6,9419
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7731
|1,7820
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|1,99
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,17
|14,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|27,25
|27,25
|2,51
|
Seans Raporu
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 426, 45 artarak (% 0.40 ) 106, 575
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10:50XU100
Endeks 89, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 1, 865.00 milyon TL de
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10:50TSPOR
Yüzde 8.75 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 293, 578 adet işlem
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10:48GSRAY
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 629, 330 adet işlem