***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 09:36
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.05.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.475506 TL dir. 07.05.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.59 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.05.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843536
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
0
En Düşük
0
18:057,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0622
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0914
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7810
En Düşük
7,6416
18:05395,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,53
|Açılış
|: 395,38
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8383
|8,8826
|% 0,75
|
|Frank
|7,3301
|7,3742
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8984
|1,9080
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|3,34
|
|Altın Gr.
|396
|396
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.591
|22,20
|
|Tam
|2.609
|2.659
|22,70
|
|Yarım
|1.273
|1.300
|11,10
|
|Çeyrek
|635
|650
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,06
|
|B. Petrol
|30,33
|30,33
|0,87
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58MAALT
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 658 adet işlem
-
17:57IZMDC
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 490, 477 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 98, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 269.00 milyon TL de
-
17:56GSDHO
Yüzde 4.43 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 923, 289 adet işlem
-
17:55BIZIM
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 223, 057 adet işlem