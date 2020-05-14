***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 09:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.05.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.485801 TL dir. 13.05.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.90 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 13.05.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844872
BIST
11:08100.043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -116,01
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
11:086,9649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
11:087,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
11:08384,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,14
|Açılış
|: 384,10
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.345.174
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.454.890
|% -9,63
|
|POLTK
|128,50
|63.950
|% -7,55
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|340.354
|% -6,01
|
|ASELS
|29,38
|468.451.953
|% 2,51
|
|GARAN
|7,80
|253.349.974
|% -1,27
|
|ECILC
|6,55
|221.008.967
|% 9,90
|
|ISFIN
|3,86
|137.871.841
|% -0,26
|
|TTKOM
|7,41
|135.351.949
|% -1,59
|
|YGYO
|0,63
|25.930.234
|% 6,78
|
|KRDMD
|2,45
|92.122.697
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,86
|137.871.841
|% -0,26
|
|ECILC
|6,55
|221.008.967
|% 9,90
|
|GARAN
|7,80
|253.349.974
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4732
|8,5157
|% -0,43
|
|Frank
|7,1270
|7,1700
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-1,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.510
|-8,10
|
|Tam
|2.542
|2.576
|-8,20
|
|Yarım
|1.241
|1.259
|-4,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,62
|
Seans Raporu
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11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -407, 62 kaybederek (% -0.35 ) 116, 010
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Endeks 100, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 3, 630.00 milyon TL de
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11:17BURVA
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 441 adet işlem
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11:16XU100
Endeks 100, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 3, 433.00 milyon TL de