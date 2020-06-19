***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 09:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.523941 TL dir. 18.06.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.68 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.06.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851927
BIST
10:01114.070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.575,12
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.115
En Düşük
113.561
10:016,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8625
En Düşük
6,8469
10:017,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:01381,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,92
|Açılış
|: 381,79
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|10,18
|3.553.573
|% 9,94
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|SERVE
|6,30
|612.473
|% 7,33
|
|GLRYH
|13,97
|761.477
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|3.877.917
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|MMCAS
|1,70
|66.334
|% -5,03
|
|TCELL
|17,15
|62.943.261
|% 5,67
|
|KRDMD
|3,06
|34.043.351
|% 0,66
|
|GARAN
|8,20
|31.285.222
|% 0,86
|
|TKFEN
|17,50
|20.558.195
|% 6,71
|
|TSPOR
|8,50
|13.996.364
|% 5,59
|
|KRDMD
|3,06
|34.043.351
|% 0,66
|
|TSKB
|1,29
|5.410.762
|% 0,78
|
|GARAN
|8,20
|31.285.222
|% 0,86
|
|TCELL
|17,15
|62.943.261
|% 5,67
|
|EKGYO
|1,92
|6.061.060
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5129
|8,5556
|% 0,25
|
|Frank
|7,1894
|7,2327
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|6,99
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.497
|10,80
|
|Tam
|2.548
|2.562
|11,00
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|0,62
|
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10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TCELL, TTKOM
-
10:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1293, 03 artarak (% 1.24 ) 105, 880