***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 09:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygılarımızla Şirketimizin 01.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.521412 TL dir. 01.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.28 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 01.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853930
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
0
En Düşük
0
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8540
En Düşük
6,8420
18:057,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7297
En Düşük
7,6956
18:05389,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,59
|Açılış
|: 389,33
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|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
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|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5337
|8,5765
|% 0,19
|
|Frank
|7,2122
|7,2557
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-3,90
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-4,10
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|0,10
|
Seans Raporu
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