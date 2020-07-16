***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 09:09
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.533146 TL dir. 14.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860032
BIST
11:57119.272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.530,83
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:576,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:577,8212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:57398,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 398,41
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.114.119
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|14.906.386
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.147.414
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.206.486
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|GLRYH
|13,16
|9.763.500
|% -4,22
|
|IZFAS
|2,84
|323.114
|% -3,73
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|AYEN
|6,44
|6.611.797
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,30
|639.617.879
|% -1,71
|
|TSPOR
|5,22
|555.632.842
|% 3,16
|
|THYAO
|12,18
|541.456.436
|% 3,22
|
|GARAN
|8,02
|477.734.541
|% 1,78
|
|TRKCM
|4,66
|408.449.134
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,30
|639.617.879
|% -1,71
|
|TSPOR
|5,22
|555.632.842
|% 3,16
|
|SKBNK
|1,69
|185.169.277
|% 2,42
|
|YKBNK
|2,40
|216.374.924
|% 1,69
|
|TRKCM
|4,66
|408.449.134
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5712
|8,6142
|% -0,38
|
|Frank
|7,2278
|7,2713
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,67
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|-7,10
|
|Tam
|2.667
|2.678
|-7,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,60
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
|
Seans Raporu
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Yüzde 9.25 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 931, 409 adet işlem
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12:06AKSGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 979, 633 adet işlem
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12:05TRGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 668, 138 adet işlem