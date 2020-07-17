***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 09:33
Şirketimizin 16.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.535651 TL dir. 16.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.92 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860171
BIST
10:49118.682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -125,64
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.916
En Düşük
118.361
10:496,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:497,8148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8188
En Düşük
7,7990
10:49397,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 397,11
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,30
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|16.507.008
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|3.932.782
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.948.996
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|706.320
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,04
|5.543.019
|% -4,73
|
|MRGYO
|2,21
|1.644.515
|% -4,33
|
|SASA
|13,73
|507.340.409
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,28
|260.856.695
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,72
|242.888.862
|% 4,42
|
|ASELS
|32,74
|201.879.831
|% -0,97
|
|TRGYO
|4,73
|173.473.392
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,28
|260.856.695
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|87.899.373
|% -0,79
|
|ODAS
|2,89
|154.116.859
|% 0,35
|
|GUSGR
|4,72
|242.888.862
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,36
|100.725.933
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5825
|8,6255
|% -0,02
|
|Frank
|7,2322
|7,2757
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|4,20
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.605
|5,70
|
|Tam
|2.659
|2.673
|5,90
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|2,90
|
|Çeyrek
|647
|655
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,34
|
Seans Raporu
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11:01TSPOR
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10:59XU030
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10:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, MRDIN
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10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, MRDIN, EKGYO
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10:59XU100
Endeks 118, 873 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 3, 879.00 milyon TL de