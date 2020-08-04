***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 17:35
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.534661 TL dir. 30.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865005
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9151
18:058,1892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1572
18:05444,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,09
|Açılış
|: 444,85
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0208
|9,0660
|% -0,43
|
|Frank
|7,5364
|7,5818
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8415
|1,8508
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|22,41
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.982
|3.027
|8,00
|
|Tam
|3.002
|3.046
|9,60
|
|Yarım
|1.457
|1.484
|4,70
|
|Çeyrek
|731
|744
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,21
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
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17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de