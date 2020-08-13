***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 13:47
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.08.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.567054 TL dir. 12.08.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.67TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 12.08.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868569
BIST
14:231.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:237,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:238,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0514
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:23456,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,07
|Açılış
|: 456,13
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:21
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.884.196
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|7.699.668
|% 9,95
|
|SILVR
|4,54
|43.727.132
|% 9,93
|
|KLGYO
|9,31
|40.195.612
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,80
|87.718.954
|% -9,59
|
|RTALB
|43,60
|397.197.409
|% -8,60
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,30
|730.968.969
|% 1,99
|
|GARAN
|7,07
|580.039.536
|% 0,00
|
|THYAO
|11,25
|563.933.020
|% -1,49
|
|KARSN
|3,22
|543.007.593
|% 5,23
|
|GUSGR
|6,32
|538.077.362
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,04
|486.037.824
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,93
|513.831.558
|% -2,98
|
|KARSN
|3,22
|543.007.593
|% 5,23
|
|SKBNK
|1,56
|236.672.790
|% 3,31
|
|ODAS
|2,56
|306.554.589
|% 1,19
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3357
|% 0,03
|
|Euro
|8,6838
|8,6940
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,5829
|9,6310
|% 0,58
|
|Frank
|8,0220
|8,0704
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9493
|1,9591
|% -0,02
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|16,20
|
|Altın Gr.
|456
|456
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|8,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,05
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|1,47
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,42
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,24
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|-0,13
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 43 artarak (% 0.27 ) 1, 258
-
14:33XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 11, 414.00 milyon TL de
-
14:33FADE
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 308 adet işlem
-
14:30SAYAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 939, 578 adet işlem
-
14:29KLMSN
Yüzde 5.13 oranında artışla 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 447 adet işlem