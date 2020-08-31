***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 12:35
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.08.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.57262 TL dir. 28.08.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.83 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.08.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871754
BIST
14:361.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -15,45
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:367,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:368,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0785
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7798
En Düşük
8,6730
14:36465,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,77
|Açılış
|: 465,08
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:36
|SEKUR
|7,92
|8.049.183
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.742.528
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.923
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.916.595
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.992.798
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|810.138.063
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,24
|469.629.146
|% -3,26
|
|GARAN
|6,80
|389.131.994
|% -1,73
|
|EKGYO
|1,76
|383.892.498
|% -3,83
|
|FENER
|25,64
|380.740.595
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,11
|810.138.063
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,76
|383.892.498
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,14
|239.356.198
|% 2,28
|
|GUSGR
|6,24
|469.629.146
|% -3,26
|
|ZOREN
|2,79
|204.841.270
|% 0,36
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3485
|7,3519
|% 0,25
|
|Euro
|8,7727
|8,7798
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7748
|9,8238
|% 0,13
|
|Frank
|8,1100
|8,1589
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% 0,25
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,94
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|2,72
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,12
|
|B. Petrol
|46,26
|46,26
|0,45
|
Seans Raporu
14:36
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14:50
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14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 91 kaybederek (% -1.47 ) 997
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14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MMCAS, EMNIS, BRKO, ETILR
-
14:50
INTEM, OZRDN, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:50
KSTUR, POLTK, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında