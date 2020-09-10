***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 11:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.572502 TL dir. 09.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.30 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874348
BIST
11:471.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:477,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:478,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:47468,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 468,66
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:45
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.808.677
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,47
|16.664.005
|% -7,45
|
|EUYO
|1,99
|13.800.642
|% -7,44
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|ARENA
|35,38
|23.499.606
|% -6,99
|
|PETKM
|4,33
|1.492.048.915
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|806.407.248
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,90
|504.926.945
|% -3,48
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|RTALB
|54,45
|349.556.611
|% 4,91
|
|PETKM
|4,33
|1.492.048.915
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|806.407.248
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|307.737.516
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|250.550.130
|% 4,11
|
|TSKB
|1,10
|90.512.654
|% 1,85
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4847
|7,4871
|% 0,03
|
|Euro
|8,8632
|8,8669
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7164
|9,7651
|% 0,08
|
|Frank
|8,2068
|8,2563
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% -0,05
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,67
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,77
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|0,00
|
Seans Raporu
11:45
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11:58
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