***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 12:06
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.586310 TL dir. 28.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.33 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877168
BIST
14:531.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
14:537,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
14:539,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
14:53474,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,48
|Açılış
|: 474,74
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler14:53
|ISGSY
|10,12
|21.231.991
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|609.470
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.264.944
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.984.535
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.498.595
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|ODAS
|2,76
|424.502.948
|% 1,47
|
|TURSG
|5,67
|274.986.883
|% 1,98
|
|NATEN
|37,10
|216.238.909
|% 9,96
|
|RTALB
|45,06
|164.217.548
|% -4,21
|
|ULUUN
|10,57
|114.621.299
|% -3,91
|
|AFYON
|4,34
|356.039.057
|% 2,12
|
|ASELS
|17,81
|781.394.461
|% 2,00
|
|AKBNK
|5,04
|222.727.275
|% 0,40
|
|AKENR
|2,03
|51.808.776
|% 1,00
|
|ANACM
|6,37
|113.163.800
|% -4,21
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8293
|7,8347
|% 0,44
|
|Euro
|9,1612
|9,1691
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0334
|10,0837
|% 0,47
|
|Frank
|8,4526
|8,5036
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0806
|2,0911
|% 0,28
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|5,00
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|31,00
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|15,00
|
|Çeyrek
|758
|775
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,07
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,32
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:07TACTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 313 adet işlem
-
15:06MRSHL
Yüzde 9.99 oranında artışla 460.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 403 adet işlem
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TRKCM, SODA
-
15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.43 ) 1, 031
-
15:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, COSMO, IHLAS, ROYAL, TKURU, VANGD, EMNIS, KERVN, UZERB, BALAT