***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 11:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.609621 TL dir. 09.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.42 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880672
BIST
12:261.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:267,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:269,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:26488,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 488,12
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:26
|DAGHL
|12,10
|2.342.028
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.315.254
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|97.415.126
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|112.297.208
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.191.356
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|788.757.223
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,94
|644.144.977
|% 6,52
|
|ISFIN
|4,14
|511.265.823
|% 4,81
|
|GARAN
|7,14
|475.524.001
|% 0,56
|
|ODAS
|3,34
|349.734.273
|% 5,03
|
|ZOREN
|2,94
|644.144.977
|% 6,52
|
|PETKM
|4,63
|788.757.223
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|288.291.621
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,14
|511.265.823
|% 4,81
|
|ODAS
|3,34
|349.734.273
|% 5,03
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8953
|7,8977
|% 0,53
|
|Euro
|9,3157
|9,3218
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2516
|10,3030
|% 0,31
|
|Frank
|8,6295
|8,6815
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0989
|2,1095
|% 0,52
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|8,00
|
|Tam
|3.215
|3.295
|2,76
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,34
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,67
|
Seans Raporu
12:26
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12:30XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TCELL, ARCLK
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.71 ) 1, 072
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KLGYO, KLNMA, MERKO, CEOEM, ITTFH, IDEAS, IHGZT, ATSYH, BRKO