***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 09:27
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.617777 TL dir. 14.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.46 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881871
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
0
En Düşük
0
18:057,9271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
18:059,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05483,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 483,56
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9248
|7,9285
|% 0,23
|
|Euro
|9,3114
|9,3178
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2744
|10,3259
|% 0,12
|
|Frank
|8,6408
|8,6929
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1061
|2,1166
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-4,07
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
-
17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
-
17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem