***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 12:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.620366 TL dir. 16.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.55 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882335
BIST
18:001.207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:007,8992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0341
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:009,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:00484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUHCM
|30,14
|37.449.135
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.737.836
|% 10,00
|
|AVOD
|11,33
|107.827.482
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|59.591.819
|% 10,00
|
|AVHOL
|4,62
|11.590.180
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|30.562.814
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.961.957
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.485.911
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|644.258
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,49
|2.763.718.770
|% 4,32
|
|SISE
|6,86
|1.041.842.140
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|999.550.994
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|855.143.446
|% 8,70
|
|HALKB
|5,22
|753.614.639
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,00
|855.143.446
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|741.102.663
|% 6,13
|
|GARAN
|7,49
|2.763.718.770
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,32
|567.449.808
|% 4,98
|
|IHLGM
|1,43
|327.545.232
|% -4,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8916
|7,8992
|% -0,43
|
|Euro
|9,3034
|9,3112
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2239
|10,2752
|% 0,06
|
|Frank
|8,6383
|8,6904
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0971
|2,1076
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|9,07
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem