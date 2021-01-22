***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 13:24
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.01.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.747261 TL dir. 21.01.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10.77 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.01.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903869
BIST
14:481.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,49
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:487,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:489,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0540
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:48440,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,69
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:48
|OZRDN
|12,87
|16.671.825
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.444.126
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.495.729
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.239.800
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.505.159
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.248.521.508
|% -3,09
|
|KARSN
|4,69
|893.654.612
|% 3,08
|
|KOZAL
|114,30
|830.227.799
|% 0,88
|
|KRDMD
|6,96
|614.508.666
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,11
|608.345.282
|% 6,20
|
|EKGYO
|2,47
|556.025.042
|% -1,59
|
|TSKB
|1,97
|421.285.287
|% 1,55
|
|KARSN
|4,69
|893.654.612
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,58
|248.392.674
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,49
|229.750.671
|% 2,05
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4061
|7,4094
|% 0,56
|
|Euro
|9,0234
|9,0293
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,02
|
|Frank
|8,3384
|8,3887
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9680
|1,9778
|% 0,49
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-18,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-17,31
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,38
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,19
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,14
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-1,26
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
14:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, ISCTR, AKBNK
-
14:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, KOZAL, ASELS
-
14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 82 kaybederek (% -1.44 ) 1, 353
-
14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, OZRDN, SAFKR, UMPAS, AYCES, SEKUR, MAALT, BTCIM, AGYO
-
14:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, COSMO, TACTR