***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 09:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.74444 TL dir. 05.02.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.02.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908068
BIST
11:071.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:077,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:078,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:07412,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,41
|Açılış
|: 412,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:07
|YKGYO
|5,94
|10.374.794
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|11.088.296
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|32.856.972
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.160.480
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,88
|103.517.824
|% -6,97
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,80
|919.308.110
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,03
|456.246.314
|% 0,25
|
|GARAN
|9,76
|378.010.530
|% 0,00
|
|KARSN
|5,15
|216.678.697
|% 1,18
|
|KARTN
|91,75
|214.744.143
|% 6,81
|
|DOHOL
|4,03
|456.246.314
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,47
|205.395.222
|% 0,82
|
|GSDHO
|2,75
|193.476.801
|% 3,00
|
|KLGYO
|2,84
|180.242.503
|% 3,65
|
|IHLAS
|1,09
|55.569.443
|% -3,69
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0569
|7,0631
|% 0,09
|
|Euro
|8,5024
|8,5078
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,6788
|9,7273
|% 0,14
|
|Frank
|7,8238
|7,8710
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% 0,14
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|3,58
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,08
|
|B. Petrol
|60,06
|60,06
|0,50
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22ISKPL
Yüzde 4.73 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 505, 893 adet işlem
-
11:21OZBAL
Yüzde 5.10 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 121 adet işlem
-
11:20AKSEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 262, 844 adet işlem
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.23 ) 1, 621
-
11:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, GUSGR