***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 19:26
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih, 2021/2 sayılı toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Alaaddin VAROL
ve Sn.
Bekir Yener YILDIRIM
'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913561
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.488
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1.480
En Düşük
1.443
18:057,4300
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|Önceki Kapanış
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|: 411,66
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4205
|7,4260
|% 1,00
|
|Euro
|8,9653
|8,9795
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3241
|10,3759
|% 0,54
|
|Frank
|8,1246
|8,1735
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9735
|1,9834
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-44,99
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-6,84
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,21
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-1,05
|