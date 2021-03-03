***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 13:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.744895 TL dir. 02.03.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.05 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.03.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914798
BIST
14:441.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,13
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:447,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
14:448,8914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
14:44408,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,80
|Açılış
|: 408,37
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:44
|BOSSA
|24,42
|29.407.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.187.418
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.985.936
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.922.545
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|35.211.212
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,91
|2.021.347.467
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,15
|1.430.912.029
|% 4,69
|
|PETKM
|5,75
|1.319.238.833
|% 3,79
|
|GARAN
|9,35
|1.066.235.254
|% 1,63
|
|SISE
|7,74
|932.862.821
|% 0,13
|
|PETKM
|5,75
|1.319.238.833
|% 3,79
|
|KRDMD
|7,15
|1.430.912.029
|% 4,69
|
|EKGYO
|2,44
|391.571.396
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|208.131.458
|% 2,17
|
|THYAO
|14,91
|2.021.347.467
|% 0,68
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3628
|7,3681
|% 0,11
|
|Euro
|8,8847
|8,8914
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2518
|10,3032
|% 0,06
|
|Frank
|8,0022
|8,0504
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% 0,14
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-10,94
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.756
|-1,00
|
|Tam
|2.702
|2.770
|-0,56
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,27
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,57
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,96
|63,96
|1,26
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:58XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 18, 112.00 milyon TL de
-
14:56GRNYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 714 adet işlem
-
14:55LKMNH
Yüzde 5.72 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 399 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 79 artarak (% 1.40 ) 1, 357
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, EUKYO, VAKFN, KENT, GOZDE, KSTUR, BOSSA, MERIT, KONTR, PAMEL