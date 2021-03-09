***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 14:09
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.753656 TL dir. 08.03.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.41 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.03.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916492
BIST
15:071.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:077,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1113
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:079,0962
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0998
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:07419,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,02
|Açılış
|: 419,34
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:07
|TRILC
|13,31
|150.004
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.716.780
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.295.991
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.420.714
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.271.157
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.924.813
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|51.590.657
|% -8,88
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|619.207.344
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|336.789.437
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6340
|7,6411
|% -1,44
|
|Euro
|9,0873
|9,0962
|% -1,09
|
|Sterlin
|10,5656
|10,6185
|% -0,92
|
|Frank
|8,1679
|8,2171
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|25,85
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|0,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|7,39
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,57
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|0,94
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:21KCHOL
Yüzde 5.41 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 114, 782 adet işlem
-
15:20SANEL
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 586 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 1.46 ) 1, 640
-
15:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, SISE
-
15:19XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 16, 432.00 milyon TL de