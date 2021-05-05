***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 09:41
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.681416 TL dir. 04.05.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.05 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.05.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934552
BIST
11:251.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:258,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2510,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:25477,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 477,01
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:25
|TSPOR
|2,29
|74.177.392
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|MTRKS
|41,66
|84.110.079
|% 8,49
|
|DITAS
|16,53
|13.521.162
|% 8,11
|
|CIMSA
|24,26
|92.267.794
|% 7,35
|
|VAKFN
|19,17
|38.870.166
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.053.165
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,04
|2.552.903
|% -7,21
|
|EREGL
|19,39
|340.310.832
|% -1,32
|
|PETKM
|6,92
|284.592.311
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,69
|262.678.153
|% 0,79
|
|GARAN
|7,25
|260.649.777
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|100.347.832
|% -0,48
|
|PETKM
|6,92
|284.592.311
|% 0,58
|
|GARAN
|7,25
|260.649.777
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,81
|64.048.260
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3478
|8,3494
|% 0,30
|
|Euro
|10,0133
|10,0188
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5605
|11,6185
|% 0,33
|
|Frank
|9,0790
|9,1337
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% 0,34
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,70
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, SAHOL, TTKOM
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 89 kaybederek (% -0.24 ) 1, 220
-
11:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, AYEN, VAKFN
-
11:35
TSPOR, DITAS, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:35
ETILR, SEKFK, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında